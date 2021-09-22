Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Два человека пострадали при захвате заложников в Германии

Иван Юминов

В мире
Два человека пострадали при захвате заложников в Германии
Фото: Unsplash

При захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Об этом сообщили в полиции административного округа Средняя Франкония в среду, 22 сентября.

Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена. Конечной точкой его назначения была Сербия.

Между пассажирами по неизвестной причине началась драка, в результате которой двое получили легкие травмы. После этого автобус остановился, а пассажиры покинули салон.

Внутри остались три водителя и 30-летний гражданин Сербии, который, как предполагается, был вооружен. Спецназу удалось связаться с одним из водителей, после чего те покинули автобус.

Подозреваемый в ходе задержания сопротивление не оказывал. При этом оружие силовым службам найти пока не удалось, отмечается на сайте ведомства.

Читайте также:
ПострадавшиезаложникиГермания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте