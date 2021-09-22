Два человека пострадали при захвате заложников в Германии

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При захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Об этом сообщили в полиции административного округа Средняя Франкония в среду, 22 сентября.

Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена. Конечной точкой его назначения была Сербия.

Между пассажирами по неизвестной причине началась драка, в результате которой двое получили легкие травмы. После этого автобус остановился, а пассажиры покинули салон.

Внутри остались три водителя и 30-летний гражданин Сербии, который, как предполагается, был вооружен. Спецназу удалось связаться с одним из водителей, после чего те покинули автобус.

Подозреваемый в ходе задержания сопротивление не оказывал. При этом оружие силовым службам найти пока не удалось, отмечается на сайте ведомства.