Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за поместья во Франции

Фото: instagram/bradpittofflcial

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу Анджелину Джоли из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

Джоли, по мнению артиста, не первый год чинит препятствия, которые мешают ему распорядиться собственной долей недвижимости. Бывшая жена Питта в настоящее время планирует продать 40 процентов своих акций на собственность.

При этом компания Джоли намеревается получить прибыль, не беря в расчет «невероятное» количество денег и усилий Питта в поместье, говорится в исковом заявлении. Актер также обвиняет ее в систематическом откладывании на протяжении последних четырех лет утверждения годовой отчетности и продлении срока полномочий менеджера.

Инсайдер из окружения Питта отметил, что поступок экс-супруги шокировал актера. Артист даже назвал действия Джоли «мстительными».

Некогда звездная пара сочеталась узами брака именно в этом поместье во Франции. При этом Джоли подала документы на развод уже спустя два года после этого, отмечается на сайте издания.