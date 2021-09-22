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Актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон умер на 58-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон умер на 58-м году жизни
Фото: Instagram / willie.garson

Американский актер Уилли Гарсон, снявшийся в сериале «Секс в большом городе», умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон.

— Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого, — рассказал он.

Нэйтен добавил, что всегда будет любить отца, но теперь для того настало время отправиться в собственное путешествие. Он был самым крепким, забавным и умным человеком, отметил Нэйтен в Instagram.

Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. За свою карьеру он сыграл около 170 ролей, большинство из которых были второго плана.

Актер отметился в таких сериалах, как «Друзья», «Квантовый скачок», «C.S.I.: Место преступления», а также «Твин Пикс» и «Секретные материалы».

Кроме того, Гарсон снялся в эпизодических ролях в фильмах «День сурка», «Маленький Манхэттен», «Скала» и «Быть Джоном Малковичем».

АктерыСекс в большом городеСмерть
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