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Автоматы с искусственным интеллектом для прицеливания появятся в России

Анастасия Колоскова

Общество
Автоматы с искусственным интеллектом для прицеливания появятся в России
Фото: mil.ru / Минобороны России

Концерн «Калашников» занимается разработкой основанного на нейросети стрелкового комплекса, который сможет помогать солдатам прицеливаться и стрелять. Отдельные его элементы уже оценил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Презентация отдельных элементов комплекса состоялась на закрытом показе в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021».

— Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела, — приводит слова главного конструктора Сергея Уржумцева ФАН.

Автомат сможет нажимать на «спусковой крючок» без участия стрелка. Момент выстрела будет обеспечивать гарантированное попадание в цель. Комплекс при совершении выстрела будет способен учитывать дальность, метеорологические условия и другие аспекты. Стрелку понадобиться только дать разрешение на выстрел.

6 сентября в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в российской армии планируется увеличить число резервистов. Точное число действующих резервистов и количество, на которое планируется увеличить их состав, в сообщении не уточняются. Также отмечается, что в настоящее время резервисты переброшены на учения в Калининградскую область.

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