Владеющих оружием студентов предложили проверять у психологов

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Владеющие оружием студенты вузов и средних специальных учебных заведений должны проходить регулярную комплексную проверку у психолога. С такой инициативой к министру внутренних дел России обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В своем обращении он отметил, что молодые люди испытывают различные психологические нагрузки, связанные с процессом взросления, личными отношениями и становлением в обществе. По словам общественника, далеко не каждый представитель молодежи может справляться с подобными нагрузками и регулировать свое психологическое состояние.

Он убежден, что невыявленные психологические проблемы у студентов грозят обернуться новыми трагедиями в будущем.

— По этой причине прошу вас провести оценку целесообразности создания алгоритма психологического мониторинга учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов, которые являются владельцами оружия. В данную систему входит ежеквартальная проверка у психолога, который в случае выявления психологического расстройства мог бы в оперативном порядке сигнализировать правоохранительным органам о возможной угрозе, — цитирует письмо Курдесова ОСН.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете студент вуза устроил стрельбу, в результате которой шестеро человек погибли и 43 пострадали.