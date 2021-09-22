Власти ответили на популярные вопросы о замене счетчиков в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более года в столице демонтируют старые или сломавшиеся счетчики электроэнергии. Вместо них Мосэнергосбыт бесплатно устанавливает новые.

— Москвичам больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку. Теперь в многоквартирных домах эти работы бесплатно проводит энергетическая компания. Квалифицированные и опытные специалисты Мосэнергосбыта знают все многочисленные тонкости установки электросчетчиков и дают гарантию на качество работы и сам прибор, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Он отметил, что мастер снимет показания со старого счетчика, а после завершения демонтажа опломбирует его и составит акт.

В первую очередь будут менять сломанные приборы учета или те, чей межповерочный период истек ранее 1 апреля 2020 года. Вместо них установят новые. Их не нужно будет менять 30 лет, а поверку следует производить каждые 10 или 16 лет. Это зависит от типа установленного прибора.

При этом в будущем все счетчики подключат к единой системе, которая позволит собирать данные о расходе энергии в автоматическом режиме. Это начнут реализовывать в 2022 году.

За замену счетчиков требовать деньги никто не имеет права. Если пришедший мастер представился сотрудником Мосэнергосбыта и просит деньги за замену прибора — это мошенник. В таком случае следует звонить по телефону контактного центра Мосэнергосбыта +7 (499) 550-95-50.

Узнать о времени, когда в доме меняют счетчики, можно на досках объявлений в подъездах. Но туда нередко вешают объявления и мошенники. Самый надежный способ — в личном кабинете или мобильном приложении Мосэнергосбыта. Оптимальное время для замены согласовывают с жильцами заранее.

До конца 2021 года должны заменить счетчики, чей межповерочный период истек до 1 апреля 2020 года. Новые приборы вместо сломанных, с истекшим сроком службы и отсутствующих установят до конца 2023 года. Если жилец сам сообщает о том, что счетчик сломался, он должен оставить заявку.

Ее рассмотрят в течение шести месяцев, на заявку должны отреагировать.

Во время замены счетчика или его поломки платить за электроэнергию все равно нужно. Рассчитываться плата будет следующим образом. Если межповерочный интервал счетчика истек до июля 2020 года, то расчет должен производиться по средним для данной квартиры показаниям за последние шесть месяцев; если после июля 2020 года — по показаниям этого счетчика, пусть даже просроченного. Если прибор сломался, то расчеты производятся по средним показаниям для конкретной квартиры.

Если счетчик сломался, но его нет в графике замены, нужно немедленно сообщить об этом в Мосэнергосбыт. Для жильцов многоквартирных домов доступен телефон +7 (499) 550-95-50 или единый личный кабинет. Живущие в частном секторе должны позвонить всетевую компанию ПАО «Россети Московский регион» по номеру +7 (800) 220-02-20. Там можно оставить бесплатную заявку на замену прибора, передает официальный сайт мэра Москвы.