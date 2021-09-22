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Пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее сумку в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее сумку в центре Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Остоженка Карта всех событий

В Москве грабитель попытался отобрать у пожилой женщины сумку, однако пенсионерка мертвой хваткой вцепилась в нее и не отпускала. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу

Инцидент произошел на улице Остоженка. Злоумышленник подбежал к пенсионерке и схватился за сумку. Мужчина пытался вырвать ее из рук пожилой женщины, но она сумку не отпустила даже тогда, когда упала на землю. Момент ограбления попал в поле зрение камер.

Видео: МВД

На кадрах видно, как налетчик протащил пенсионерку пару метров по асфальту, однако завладеть сумкой так и не смог. На помощь пожилой женщине пришел случайный прохожий. Он побежал за грабителем, но ему удалось скрыться.

Пенсионерка обратиться в медицинское учреждение за помощью. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий молодой человек, временно зарегистрированный в столице.

Он дал признательные показания, заявив, что спустя время вернулся на то место, где напал на женщину, чтобы извиниться перед ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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