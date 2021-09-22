Эксперты получат возможность убедиться в правильности итогов ДЭГ с помощью самостоятельного аудита

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования убедиться в правильности итогов ДЭГ с помощью самостоятельного аудита к 27 сентября. Об этом рассказал в среду, 22 сентября, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Он также предложил «выложить все документы по электронному голосованию в открытый доступ». По его словам, все данные должны быть опубликованы на сайте общественного штаба.

Кроме того, Венедиктов призвал ЦИК сохранить «бумажные следы», чтобы по ним также можно было провести аудит при необходимости.

Он добавил, что результаты аудита будут известны 27 сентября, пишет РИА Новости.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.