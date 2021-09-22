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Центры занятости помогут россиянам, которые долго ищут работу

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Общество
Центры занятости помогут россиянам, которые долго ищут работу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центры занятости помогут гражданам, которые долгое время ищут работу, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На сегодняшний день многие россияне, которые состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования. В связи с этим они испытывают сложности с самостоятельным поиском работы. Центры занятости будут сопровождать граждан, чтобы они могли трудоустроиться быстрее.

— Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами, — сказал Антон Котяков, передает РИА Новости.

В конце апреля 2021 года были приняты поправки в закон о занятости. Теперь все услуги по трудоустройству или рекрутингу оказываются в соответствии с новыми стандартами, которые разрабатываются сейчас.

Проект «Содействие занятости населения» реализуется в рамках национального проекта «Демография» с 2021 года. Центры занятости получают новые форматы работы в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей.

Кроме этого, в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников, которую до конца года пройдут более четырех тысяч граждан России. Отмечается, что до 2024 года ее пройдут еще 18 тысяч работников.

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