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Фестиваль для подростков пройдет в «Пушкинский.Youth» 26 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль для подростков пройдет в «Пушкинский.Youth» 26 сентября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Молодежное пространство «Пушкинский.Youth» и Новая школа 26 сентября организуют фестиваль для подростков ToDoFest. На мероприятие приглашаются ребята, которые хотят придумывать и воплощать свои идеи в жизнь.

Сегодня школьники разрабатывают платежные системы, записывают подкасты, создают роботов. На фестивале ребятам позволят попробовать себя в деле, узнать, как и куда можно устроиться на работу, запустить свой проект или найти единомышленников и присоединиться к ним.

На форуме его участники поработают в команде и потренируются распределять время, поймут, как управлять проектами и проверять гипотезы, прежде чем выпустить продукт на рынок, а также разберутся, как составлять портфолио и писать резюме.

Ребята услышат истории тех, кто реализовал успешный проект в 16–20 лет, и смогут принять участие в мастер-классах и тренингах, посвященных тому, как креативно мыслить, рассказывать об искусстве, писать стихи, выступать на публике, создавать интересные презентации.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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