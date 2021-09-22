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Библиотека имени Пушкина пригласила на День открытых дверей

Ольга Маркова

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Библиотека имени Пушкина пригласила на День открытых дверей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Библиотека имени А. С. Пушкина 25 сентября приглашает жителей и гостей столицы на День открытых дверей. В программе мероприятия: выставка живописных работ, экскурсия по историческим залам городской усадьбы XIX века, где располагается читальня, камерный концерт от проекта «Квартирник ФМ» и встреча клуба настольных игр.

Старт мероприятиям даст экскурсия «Истории старого дома», в ходе которой ее участники пройдут по залам, увидят элементы декора — чугунную лестницу, мраморные камины, украшенные чугунной вязью балконы, лепные украшения, фигурные филенки, а также узнают, как жил особняк.

На встрече клуба «Играем не в классики» его участники спланируют и осуществят ограбление поезда. Игра с эффектом программирования и 3D-визуализацией непредсказуема.

Камерный концерт «Квартирник ФМ: те, кто поют сердцем» подарит свои слушателям исполнение авторских джаз-, фанк-, рок-композиций, а также кавер-версий западных и отечественных хитов.

На протяжении всего дня посетители могут познакомиться с экспозицией «В пространстве цвета», где представлено около 30 живописных портретов, пейзажей и натюрмортов московской художницы Светланы Синевой.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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