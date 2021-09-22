Народный календарь. Кому удастся избежать неприятностей 23 сентября

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23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. В этот день особенно обострена интуиция. Поэтому в сложных ситуациях стоит к ней прислушиваться, чтобы избежать неприятностей. Людям с сильной интуицией удастся избежать тяжелых моментов. Те, кто отправляется в дальнюю дорогу, могут не переживать: их поездка пройдет гладко и без каких-либо происшествий.

Приметы погоды:

Мало рябины — к сухой осени, много — к дождливой.

Хороший урожай рябины — к морозной зиме.

Праздники:

Международный день жестовых языков

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, являющихся инвалидами по слуху. Это соответствует принципам Программы устойчивого развития общества, согласно которым защита прав и свобод людей, а также защита языкового и культурного многообразия являются важнейшими шагами на пути к достижению ее целей.

День рождения поисковой системы «Яндекс»



В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала разрабатывать новые поисковые технологии. В результате той деятельности были созданы несколько программ. Данная технология поиска и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали два программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые создали его путем различных производных от слов, описывающих суть технологии.

23 сентября 1997 г. «Яндекс» был представлен на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно этот день стал датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кому удастся избежать неприятностей 23 сентября

События:

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, т. к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку.

Самая первая жевательная резинка датируется VII–II в. до н. э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена «Капсула времени»

Одна из самых известных «капсул времени» была заложена в Нью-Йорке 23 сентября 1939 года, когда там проходила Всемирная ярмарка. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и т. д.).

Вышла в свет первая версия платформы Android

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов.

Родились:

63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император (27 до н. э. — 14).

1930 — Иван Краско, советский и российский актер, народный артист РФ.

1930 — Рэй Чарльз, американский эстрадный певец и пианист.

1938 — Роми Шнайдер, австро-немецко-французская киноактриса, лауреат премии «Сезар».

1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.

1945 — Игорь Иванов, российский государственный деятель, дипломат.

Именины отмечают: Климент, Константин, Гавриил, Иван, Павел, Евгений, Татьяна, Василий, Петр, Глеб.