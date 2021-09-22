Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Народный календарь. Кому удастся избежать неприятностей 23 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Кому удастся избежать неприятностей 23 сентября
Фото: Pexels

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. В этот день особенно обострена интуиция. Поэтому в сложных ситуациях стоит к ней прислушиваться, чтобы избежать неприятностей. Людям с сильной интуицией удастся избежать тяжелых моментов. Те, кто отправляется в дальнюю дорогу, могут не переживать: их поездка пройдет гладко и без каких-либо происшествий.

Приметы погоды:

Мало рябины — к сухой осени, много — к дождливой.

Хороший урожай рябины — к морозной зиме.

Праздники:

Международный день жестовых языков

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, являющихся инвалидами по слуху. Это соответствует принципам Программы устойчивого развития общества, согласно которым защита прав и свобод людей, а также защита языкового и культурного многообразия являются важнейшими шагами на пути к достижению ее целей.

День рождения поисковой системы «Яндекс»

В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала разрабатывать новые поисковые технологии. В результате той деятельности были созданы несколько программ. Данная технология поиска и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали два программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые создали его путем различных производных от слов, описывающих суть технологии.

23 сентября 1997 г. «Яндекс» был представлен на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно этот день стал датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кому удастся избежать неприятностей 23 сентября

События:

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, т. к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку.

Самая первая жевательная резинка датируется VII–II в. до н. э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена «Капсула времени»

Одна из самых известных «капсул времени» была заложена в Нью-Йорке 23 сентября 1939 года, когда там проходила Всемирная ярмарка. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и т. д.).

Вышла в свет первая версия платформы Android

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов.

Родились:

63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император (27 до н. э. — 14).

1930 — Иван Краско, советский и российский актер, народный артист РФ.

1930 — Рэй Чарльз, американский эстрадный певец и пианист.

1938 — Роми Шнайдер, австро-немецко-французская киноактриса, лауреат премии «Сезар».

1943 — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.

1945 — Игорь Иванов, российский государственный деятель, дипломат.

Именины отмечают: Климент, Константин, Гавриил, Иван, Павел, Евгений, Татьяна, Василий, Петр, Глеб.

Читайте также:
Народный календарьвера в приметынародные приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Все мнения
О проекте