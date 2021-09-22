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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Фото: pixabay.com

Самые высокооплачиваемые вакансии в России — предложения в медицине и сфере IT. По-прежнему востребован линейный персонал в строительстве, ретейле и гостинично-ресторанном бизнесе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

— Осенью 2021 года самыми востребованными вакансиями (без учета топ-менеджмента) по-прежнему остаются предложения в IT-сфере и медицине: серьезный дефицит кадров способствует росту зарплатных предложений в этих отраслях, — пояснили аналитики сервиса.

Самые высокооплачиваемые вакансии в области медицины — у стоматологов. Их заработные платы могут достигать 350 тысяч рублей, а рост средней зарплаты за год составил 10 процентов.

В сфере IT работодатели готовы платить еще больше.

— В этой сфере самые высокие зарплаты у DevOps-инженеров (до 500 тысяч рублей), аналитиков и разработчиков в области блокчейна. За год рост средней зарплаты в отрасли составил 11 процентов, — рассказали эксперты.

В столице и регионах ощущается нехватка линейного персонала в сфере строительства, ретейла и гостинично-ресторанного бизнеса.

— На стройках не хватает специалистов многих рабочих специальностей, в общепите — официантов, поваров, в гостиницах и на базах отдыха — уборщиц и горничных. В магазинах некому работать на кассах, фасовке и на складах, — сообщили аналитики.

По их словам, такая ситуация связана с оттоком мигрантов из России. Те, кто смог остаться, перешли в более оплачиваемую сферу доставки.

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