Педиатр рассказала, каким детям нельзя делать прививку от гриппа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Прививка против гриппа не ставится детям с аллергией на куриный белок и на компоненты препарата, с тяжелой реакцией на прошлую вакцинацию и при течении инфекционного заболевания или при обострении хронического. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-педиатр Анна Хоперскова.

Она отметила, что прививка нужна, чтобы избежать тяжелого течения гриппа и его осложнений. А среди последних — ложный круп, бронхит, бронхиолит, миокардит, средний отит, бронхопневмония.

— Нельзя прививать детей, у которых есть аллергия на компоненты вакцины. Прежде всего, это куриный белок. Также прививать нельзя тех, у кого была температура выше 40 градусов, отек, гиперемия в месте введения вакцины на предыдущие прививки. Нельзя прививать, если есть острое инфекционное заболевание и обострение хронического до нормализации состояния, — подчеркнула Хоперскова.

Врач рассказала, что побочными реакциями на вакцинацию могут быть повышение температуры до 37,2–38,0 градуса, недомогание, слабость, боль в мышцах, а иногда и в суставах.

— В основном дети переносят легко, у пяти процентов температура повышается до 38,5 и выражена ломота в теле, — заключила собеседница «ВМ».