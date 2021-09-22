Врач рассказал, могут ли вакцинированные распространять коронавирус

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Люди, сделавшие прививку от COVID-19 и заболевшие после нее, могут распространять коронавирус. Вирус по-прежнему будет передаваться воздушно-капельным путем, однако уменьшится его объем, выделяемый во внешнюю среду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

— В среднем вакцинированные болеют менее тяжело, менее долго, чем невакцинированные. Соответственно, если объем выделяемого вируса будет меньше, меньшую его дозу получат другие люди, и меньший шанс у них заразиться. В большинстве случаев, если здоровый человек контактирует, он просто не заражается COVID-19. Его иммунная система спокойно отбивает атаку и не пропускает инфекцию, — отметил специалист.

Между тем, по словам медика, каждый случай индивидуален. Каких-то строгих паттернов нет, необходимы дополнительные исследования и модели различных сценариев передачи вируса, заключил Пестерев.