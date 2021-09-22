Близкие Моргенштерна рассказали о преподнесенных рэперу свадебных подарках

Фото: instagram/morgen_shtern

Свадьба скандального блогера и рэпера Моргенштерна с Диларой Зиннатуллиной состоялась 31 августа в Москве. Брат звезды Максим в среду, 22 сентября, впервые рассказал общественности, какой свадебный подарок вручила артисту его семья.

Родственник рэпера отметил, что выбрать подходящий презент было трудно. Представители семьи часто не сходились в мнении по поводу определенного подарка.

— В Уфе собрались все наши родственники, приехали из Москвы, из Италии. Стали думать, что подарить, если у Алишера и так все есть. Деньги или вещи? Не имеет смысла. Решили: а давайте подарим семейный танец!, — заявил брат Максим.

По его словам, постановку танца семья звезды доверила профессионалам. Больше недели родственники Моргенштерна учили танец.

— Это был мюзикл с треками Моргенштерна и западными песнями. Получилось, по-моему, прикольно, брату понравилось, — цитирует издание News слова брата рэпера Максима.

Во вторник, 21 сентября, российская артистка Лолита Милявская призналась, что восхищена талантом и творческими успехами рэпера и блогера Моргенштерна. Певица подчеркнула, что он талантливый, умный и «генетически поцелованный».