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Около 200 фасадов отремонтировали в этом году в Московской области

Дарья Чентаева

Город
Около 200 фасадов отремонтировали в этом году в Московской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Подмосковье в 2021 году облагородили 186 фасадов. Почти половина домов были обновлены по новым технологиям утепления. Это позволяет не только улучшить внешний вид здания, но и сэкономить на отоплении до 30 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Во время ремонта используются три типа утепления фасадов — с применением тонкого наружного слоя, навесной фасад и бескаркасная система. Эти технологии утепления фасадов позволяют не только повысить энергетический класс домов, но и поддерживают внутри здания благоприятный климат и температуру воздуха. Кроме того, современные системы утепления имеют негорючие свойства, передают «Вести Подмосковья».

Всего до 2022 года планируется утеплить 494 фасада. В текущем году в Московской области по бескаркасной системе утеплили около 71 дома. Ремонт был сделан в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Можайском, Пушкинском, Красногорском городских округах, а также в Лыткарино и Серпухове.

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