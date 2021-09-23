Стулья в российских школах предложили заменить ковриками

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В российских школах нужно создать больше условий для физической активности детей: сделать уроки физкультуры ежедневными, поменять расположение парт и заменить стулья на коврики. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

По ее словам, правильная физическая нагрузка для школьников поднимает их иммунитет. Однако современные дети практически всегда сидят — в течение пяти-шести уроков в школе, а потом дома, выполняя домашние задания.

— Наши классы — это не амфитеатр, это прямоугольники. Ребенок сидит, затекает на одну сторону, и так всю четверть. Приходит домой, там тоже не всегда есть правильный стол. Чаще какие-то разминки должны быть на уроках, а классы, конечно, парты должны по-другому располагаться. Не работает эта одна пересадка в четверть. Повезло тем, кто в среднем ряду сидит, — сказала врач.

Она призвала использовать опыт некоторых зарубежных и платных российских школ, где в первые 10–15 минут урока дети сидят на полу на коврике и слушают новый материал. Когда нужно ответить, ученики встают. Кроме этого, дети имеют возможность передвигаться по классу. При необходимости, для письма, садятся за парты.

Врач отметила, что в российских школах следует «уделить больше внимания урокам физкультуры». Кроме того, «кислород нужно получать не из форточки, а на улице». Тогда в этом эффект есть: у ребенка, который активно двигается, лучше выражены когнитивные функции. Он быстрее все делает и запоминает.

— В идеале, каждый день должен быть урок физкультуры. Для того чтобы укрепить иммунитет, надо, чтобы были бассейны в школах, бесплатные секции или хотя бы ценовая политика не такая, как в частных клубах. Ребенок должен обязательно 3–4 раза в неделю активно играть в командные виды спорта, заниматься борьбой и каждый день час на улице гулять, — заключила Добрецова.