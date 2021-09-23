Исследование: сотрудники свыше половины московских компаний перешли на удаленку

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Сотрудники более чем половины столичных компаний работают в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Эксперты проанализировали доступные вакансии для удаленщиков в российских столицах и выяснили, какую долю от общего числа предложений на рынке составляют такие объявления. По данным на сентябрь 2021 года, удаленные сотрудники есть в 65 процентах московских компаний и в 59 процентах компаний Санкт-Петербурга.

— Из числа компаний в Москве, чьи сотрудники работают удаленно, 31 процент трудятся дистанционно из-за пандемии коронавируса, а в 42 процента компаний работают так на постоянной основе. В 35 процентах компаний нет сотрудников, работающих удаленно, — говорится в исследовании.

В Петербурге таких работников 30 процентов, 35 процентов и 41 процент соответственно.

На данный момент вакансий на удаленке в Москве — 6,8 процента, в Санкт-Петербурге — 5,1 процента.

По результатам опросов дистанционных работников, главный плюс удаленки — экономия на расходах на транспорт и питание (50 процентов голосов). На втором месте — снижение количества инфекционных контактов (39 процентов). На третьем — возможность работать отовсюду, где есть интернет (32 процента).

— Для 27 процентов респондентов важным преимуществом является отсутствие отвлекающих офисных факторов: разговоров коллег, совещаний и планерок, для 23 процентов — большее количество свободного времени, — подчеркивается в исследовании.

Главным недостатком удаленной занятости россияне назвали ненормированный рабочий день (37 процентов). На втором месте — необходимость сочетать домашние дела и рабочие обязанности (31 процент). На третьем — сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам (28 процентов). А 27 процентов россиян назвали минусом удаленки нехватку живого общения. Еще 26 процентов дистанционных сотрудников недостатком обозначили наличие отвлекающих факторов в виде домочадцев и домашних животных.