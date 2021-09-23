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Конгресс США поддержал ужесточение санкций против госдолга России

Иван Юминов

Политика
Конгресс США поддержал ужесточение санкций против госдолга России
Фото: flickr/uscapitol

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету, которая запрещает американцам сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Поправка, внесенная конгрессменом Брэдом Шерманом, будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, Палата представителей поддержит в конце недели. Она предполагает запрет облигаций в любой валюте, выпущенных Банком России, ФНБ и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Поправка также обяжет аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранным вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Решение о том, стоит ли сохранить или приостановить эти санкции, будет принимать президент после получения доклада.

При этом против инициативы выступила Торговая палата США. Новые санкции, как уточнили в ведомстве, ограничат возможности американских банков обслуживать корпоративных клиентов, работающих в России.

Новая мера окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках, подчеркнули в палате. Но, по словам ее представителей, санкции нанесут серьезный ущерб деятельности американских компаний в стране, отмечает сайт агентства.

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