Диетолог назвала безопасное количество кофе и чая для человека

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Чай и кофе не стоит исключать из рациона, но стоит учитывать наличие сопутствующих заболеваний. Об этом заявила врач-диетолог Марина Степанян.

— Как диетолог я считаю, что не существует плохих и хороших продуктов. Таким образом, я не рекомендую полностью исключать из рациона чай и кофе, особенно если вы их любите, — объяснила специалист.

Людям, следящим за калорийностью, следует учитывать, что эти напитки увеличивают пищевую ценность, добавила она. Крепкий черный чай и кофе также, по словам врача, противопоказаны при гастрите, желудочно-пищеводном рефлюксе и подобных болезнях.

Большое количество кофе вечером может привести к нарушению сна и беспокойству, уточнила Степанян. В этом случае рекомендуется отдать предпочтение в пользу чая, пояснила она.

Для среднестатистического человека, по словам диетолога, безопасным будет употребление 400 миллиграммов кофеина в день. Чашка кофе объемом 250 миллилитров содержит около 100 миллиграммов кофеина, а такая же порция черного чая — примерно 50.

Кофеин позволяет увеличить активность и работоспособность, подчеркнула врач. Исследования отмечали связь между его воздействием и снижением риска развития метаболического синдрома, а также деменции и болезни Альцгеймера.

Кофе и чай обладают схожими эффектами, включая антиоксидантные, энергетические и противоопухолевые свойства, уточнила специалист. Здоровый человек в день может выпить до двух чашек кофе в день, а в плане чая ограничений нет, приводит слова Степанян телеканал «Москва 24».