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Крупный пожар произошел в ангаре в подмосковной Черноголовке

Иван Юминов

Происшествия
Крупный пожар произошел в ангаре в подмосковной Черноголовке
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар площадью три тысячи квадратных метров произошел в ангаре в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС России в четверг, 23 сентября.

— 22.09.2021 в 23:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, город Черноголовка, 1-й проезд, дом 4, — говорится в сообщении.

Высота одноэтажного офисно-складского здания составляет 15 метров. На момент прибытия пожарных внутри наблюдалось сильное задымление изнутри, а также дым из-под кровли.

В настоящее время существует угроза распространения горения на офисное трехэтажное здание. Пострадавших в результате инцидента, как уточнили в министерстве, нет.

Ликвидацией пожара занимаются 90 человек и 32 единицы техники, отмечается на сайте МЧС.

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