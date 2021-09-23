Зеленский запутался на выступлении в ООН при цитировании Путина

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский при выступлении на сессии Генассамблеи ООН запутался при цитировании слов российского коллеги Владимира Путина. Об этом стало известно в четверг, 23 сентября.

— Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного, — рассказал глава государства.

Это будет мир, по его словам, где будет главенствовать эгоизм вместо коллективной работы. В нем окажется меньше реальной свободы и демократии, но там будет все больше диктата и меньше равноправия, уточнил украинский лидер.

Зеленский также обвинил Россию в нарушении собственных слов о необходимости соблюдать существующую архитектуру международных отношений и права. Он добавил, что государственный суверенитет — это в первую очередь вопрос свободного выбора для каждого человека, народа и государства.

Глава государства подчеркнул, что это слова Путина, которые он сказал в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Но эти заявления российского лидера звучали лишь на последнем из этих мероприятий, отмечает РИА Новости.