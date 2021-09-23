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«У меня есть один человек»: Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом

Анастасия Колоскова

Общество
«У меня есть один человек»: Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом
Фото: Youtube / zemfira

Рок-певица Земфира, которая нечасто балует поклонников подробностями о своей личной жизни, рассказала о своем единственном друге — режиссере и актрисе Ренате Литвиновой.

— Нет, у меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно, — написала рокерша, недавно отметившая 45-летие.

Дружба между певицей и режиссером длится более 15 лет. Они начали общаться в 2004 году,работали над несколькими совместными проектами, в том числе спектакле по Николаю Гоголю. Земфира является саунд-продюсером Литвиновой. Та нередко очень трепетно отзывалась о подруге, называя ее «даром», передает ФАН.

В июне 2021 года певица Земфира обратилась в суд с иском к драматургу Евгению Гришковцу на сумму в полтора миллиона рублей. Артистка требовала защиты чести и достоинства.

Актер в программе «Би Коз» оскорбил саму певицу и ее творчество, что впоследствии отразилось на ее репутации.

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