Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Врач рассказала о витамине, которого не хватает россиянам больше всего

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала о витамине, которого не хватает россиянам больше всего
Фото: Сергей Шинов

Большинство россиян испытывают дефицит витамина Д в крови, который крайне важен для поддержания нормального состояния организма и профилактики различных заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина.

Значение витамина Д трудно переоценить, ведь он выполняет значительное количество функций. Его дефицит в организме может приводить к рахиту у детей, именно поэтому его часто добавляют в детские смеси. Также он принимает участие в профилактике остеопороза. Кроме того, при нормальной концентрации витамин снижает риск развития диабета, а у пациентов с сахарным диабетом снижает риск развития хронических осложнений.

— Профилактической дозой витамина Д является 1000–2000 МЕ, а при доказанном дефиците доза должна быть увеличена прямо пропорционально анализам. В нашей стране большинство населения находится в дефиците витамина Д в крови, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, чтобы узнать свой уровень витамина, можно сдать специальный анализ. В лаборатории он называется «25-гидроксивитамин D3». Адекватный уровень витамина Д — более 30 нг/мл. Все, что меньше, — недостаток.

Читайте также:
витамины и минералыэкспертыВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте