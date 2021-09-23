Врач рассказала о витамине, которого не хватает россиянам больше всего

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Большинство россиян испытывают дефицит витамина Д в крови, который крайне важен для поддержания нормального состояния организма и профилактики различных заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина.

Значение витамина Д трудно переоценить, ведь он выполняет значительное количество функций. Его дефицит в организме может приводить к рахиту у детей, именно поэтому его часто добавляют в детские смеси. Также он принимает участие в профилактике остеопороза. Кроме того, при нормальной концентрации витамин снижает риск развития диабета, а у пациентов с сахарным диабетом снижает риск развития хронических осложнений.

— Профилактической дозой витамина Д является 1000–2000 МЕ, а при доказанном дефиците доза должна быть увеличена прямо пропорционально анализам. В нашей стране большинство населения находится в дефиците витамина Д в крови, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, чтобы узнать свой уровень витамина, можно сдать специальный анализ. В лаборатории он называется «25-гидроксивитамин D3». Адекватный уровень витамина Д — более 30 нг/мл. Все, что меньше, — недостаток.