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Терапевт объяснила, когда опасно самолечение при простуде

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт объяснила, когда опасно самолечение при простуде
Фото: Pixabay

Сохранение слабости на протяжении недели или наличие настораживающих симптомов (например, слишком высокой температуры или одышки) — повод для визита к специалисту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что человек, не имеющий серьезных проблем со здоровьем, способен быстро побороть простуду.

— При сохранении слабости в течение семи дней нужно выяснять причину. С легкой сезонной инфекцией здоровый организм за это время должен справиться, — рассказала врач.

Чернышова также обратила внимание на то, что идти к врачу необходимо при наличии подозрительных симптомов: одышки или температуры выше 38,5 градуса. Пропажа обоняния может указывать на то, что человек заразился коронавирусом, предупредила она.

Также собеседница «ВМ» отметила, что простудные заболевания обязательно нужно долечивать до конца.

— После полного выздоровления человек пойдет к новым трудовым подвигам в отличной физической форме, поскольку его организм будет устойчивее к инфекциям, — заключила Чернышова.

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