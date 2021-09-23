Рафик Загрутдинов объявил о начале монтажа эстакады над Боровским шоссе

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В столице начался монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады над Боровским шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После завершения ремонта на временных опорах рабочие приступят к установке балки пролетных строений в проектное положение.

Отмечается, что ремонт реализуется по проекту строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе. В ходе работ запланировано установить эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, два подземных пешеходных перехода.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — завершить строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе до конца 2023 года, — добавил Рафик Загрутдинов.

Как отмечает глава департамента строительства, монтаж магистрали позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московского. Заметно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Также будет организована прямая транспортная связь между Боровским шоссе и Киевским шоссе. У автолюбителей не будет необходимости объезжать через МКАД улицу Родниковую и проектируемый проезд № 389.