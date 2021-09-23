Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Рафик Загрутдинов объявил о начале монтажа эстакады над Боровским шоссе

Дарья Чентаева

Город
Рафик Загрутдинов объявил о начале монтажа эстакады над Боровским шоссе
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В столице начался монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады над Боровским шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После завершения ремонта на временных опорах рабочие приступят к установке балки пролетных строений в проектное положение.

Отмечается, что ремонт реализуется по проекту строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе. В ходе работ запланировано установить эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, два подземных пешеходных перехода.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — завершить строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе до конца 2023 года, — добавил Рафик Загрутдинов.

Как отмечает глава департамента строительства, монтаж магистрали позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московского. Заметно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Также будет организована прямая транспортная связь между Боровским шоссе и Киевским шоссе. У автолюбителей не будет необходимости объезжать через МКАД улицу Родниковую и проектируемый проезд № 389.

Читайте также:
МосквапутепроводБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте