В США признан неконституционным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года

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Федеральный апелляционный суд США признал запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года неконституционным. Коллегия из трех судей в четверг, 23 сентября, заявила, что он ограничивает граждан в правах и приводит к дискриминации.

— Несмотря на серьезную заинтересованность в снижении преступности и насилия, мы отказываемся низводить Вторую поправку или молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет до статуса людей второго сорта, — приводит слова судьи Джулиуса Ричардсона агентство ФАН.

Отмечается, что разбирать этот вопрос начали из-за отказа официального дилера продавать пистолет Наталье Маршалл, которой не исполнился 21 год.

Подобное решение судья Джеймс Винн считает в корне неправильным.

— Решение большинства предоставить оружейному лобби победу в битве, которую оно проиграло на Капитолийском холме более пятидесяти лет назад, не обусловлено законом. Это также не соответствует надлежащей роли федеральной судебной системы в нашей демократической системе, — сообщил он.

При этом, по статистике молодые люди от 18 до 21 года в четыре раза чаще совершают преступления с применением оружия, чем более взрослые американцы.

Решение не означает, что оружие сразу же будет доступно к покупке лицам до 21 года. Дело пересмотрят в суде первой инстанции и дальше правительство получило возможность направить дело на повторное рассмотрение полным составом суда 4-го округа.