Во Франции заявили о желании продолжить «честный диалог» с Россией

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МИД Франции хочет продолжить «честный и требовательный диалог» с Россией. Это нужно, в частности, для защиты интересов Европы. Об этом сообщил представитель французского ведомства.

— Честный и требовательный диалог, начатый с Россией, должен продолжаться, в частности, для защиты ценностей и интересов европейцев, — сказал представитель французского МИД на брифинге в четверг, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и французский МИД неоднократно заявляли, что с РФ необходимо вести диалог, «несмотря на разногласия».

В конце августа во Франции заявили о потере Западом интереса к теме Крыма. Журналистка газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Украина пыталась напомнить западным политикам о Крыме саммитом «Крымская платформа», но они потеряли интерес к этому вопросу.

Полуостров, по ее словам, «исчез из международной повестки», вместо этого Запад сосредоточил усилия на проблеме конфликта в Донбассе. Украине не удастся вернуть Крым под свой контроль, даже несмотря на подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским указ о «Стратегии деоккупации» полуострова, подчеркнула Дарроман.