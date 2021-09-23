«Закупорка просвета»: диетолог объяснила, почему опасно глотать жвачку

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, почему крайне опасно глотать жвачку.

Как отмечает диетолог, рискованнее всего, если жевательную резинку проглотит ребенок. У детей тонкий просвет кишечника, поэтому есть риск формирования кишечной непроходимости. Для взрослого человека маленький кусочек жвачки в пищеводе не является особой угрозой.

— Когда это совсем маленький ребенок, закупорка просвета может произойти даже от одной жвачки. Теоретически это же может случиться, когда взрослый человек регулярно проглатывает жвачку. Однако я не встречала информации или наблюдений о таких случаях. Поэтому о 100-процентной вероятности и об объемах жвачки, которые нужно для этого проглотить, мне говорить сложно, — добавила Круглова.

Переваривание жвачки неблагоприятно влияет на людей с дивертикулитом. У людей, болеющих дивертикулитом, происходит выпячивание кишечной стенки. Врач объяснила, что в этом образовании может развиться свищ, через который содержимое дивертикула попадает в брюшную полость. Оно нестерильно, поэтому может вызывать воспалительные заболевания.

— В кишечнике образуются дивертикулы. Можно сказать, это «карманы», локальные расширения некоторых участков. Туда может попадать различная пища. В том числе и жевательная резинка. Когда это образование воспаляется, возникает острое состояние, — объяснила Круглова в беседе с «Москвой 24».

Наталья Круглова добавила, что дивертикулит среди пациентов встречается нередко. В первую очередь им болеют пожилые и люди, которые страдают запорами.

По словам специалиста, даже если жвачка уже попала в пищевод, не стоит впадать в панику, в большинстве случаев она выйдет из организма естественным путем.

23 сентября всеми любимой жевательной резинке исполнилось 173 года. В этот день американец Джон Куртис сделал ее у себя дома. Свою популярность жвачка приобрела в 1869 году, после того как изобретатель Томас Адамс доработал ее и начал выпускать по определенному образцу.