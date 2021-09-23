Выставка-продажа Sotheby's впервые прошла в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Первая в России выставки-продажа Sotheby's прошла в столице в одном из самых престижных районов — на Остоженке, в залах фонда IN ARTIBUS. Москвичи смогли увидеть великолепные полотна таких художников, как Ян Давидс де Хем, Айвазовский, Марке, Чак Клоуз, Краснопевцев, Богданов-Бельский, Вейсберг, Нестеров, Гиллис ван Тилборг, Ренуар, Серебрякова, Штеренберг, Джованни Баттиста Сальви, прозванный Сассоферрато.

Наибольший интерес у публики вызвала картина Джованни Баттисты Сальви (более известного под именем Сассоферрато). Он изобразил Богоматерь, нежно прижимающую спящего Младенца Иисуса. Художник очень любил этот сюжет.

— Композицию, которую, вероятно, придумал Гвидо Рени, Сассоферрато исполнил во множестве вариантов: с путти (итал. putto, лат. putius — маленький мальчик, младенец, крошка) и без них на заднем плане, некоторые картины написаны в горизонтальном формате. На представленном холсте от центральных фигур расходятся в стороны лучи света, — сказала «ВМ» искусствовед Инна Пуликова.

Большой интерес вызвало и полотно Огюста Ренуара 1907 года — одна из первых работ, написанных Ренуаром в городке Кань-сюр-Мер. На холсте изображено здание деревенской почты, которое художник мог видеть из роскошного сада своей виллы. Поскольку деревня располагалась на крутом склоне, ведущем к морю, при взгляде снизу казалось, что скаты крыш уступами поднимаются вверх. Взаимосвязь архитектуры и окружающей ее растительности была для художника постоянным источником вдохновения в последние годы жизни.

То, что в Москве открылась выставка-продажа такого уровня, о многом говорит. Ранее никто из известных аукционных домов не решался на прямые продажи — за картинами нужно было лететь в Лондон, Париж, Нью-Йорк.