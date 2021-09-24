В России предложили бесплатно выдавать школьникам витамин Д

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В осенне-зимний период школьникам для укрепления иммунитета нужно больше двигаться и правильно питаться. А для защиты от болезней им помог бы витамин Д. Его следует при необходимости выдавать в индивидуальной дозировке каждому учащемуся и совершенно бесплатно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

По ее словам, выдавать синтетические витамины и минералы в школах для укрепления иммунитета ребят в сезон простуд — неправильно. Детям нужно больше физической нагрузки и прогулок на свежем воздухе. Последнее должно быть каждый день минимум по часу.

— Из витаминов, которые ребенок должен получать, — это витамин Д. Потому что это широта, и мы все об этом знаем, где мы проживаем. А комплексные витамины, если есть какая-то проблема у ребенка, уже не помогут. Нужно понимать, чего ему конкретно не хватает и давать вот этот витамин, — сказала Добрецова.

На Камчатке реализуется хорошая идея — школьникам дают жирные кислоты омега-3, несмотря на большое количество рыбы в крае, заметила Добрецова. В российских школах, считает она, можно реализовать бесплатную раздачу учащимся витамина Д. Однако перед тем, как школьникам принимать его, родители должны убедиться с помощью лабораторной диагностики, что их дети испытывают в нем дефицит.

— Педиатр должен прописать дозу витамина Д. Ведь передозировки — это совсем не хорошо, — заключила собеседница «ВМ».