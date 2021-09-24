Диетолог Соломатина рассказала, какой чай самый полезный

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Качественный пакетированный чай приносит не меньше пользы, чем листовой. При этом лучше отказаться от добавления сахара: чай с лимоном будет полезнее. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По мнению специалиста, хороший чай в пакетиках не менее полезен, чем листовой.

— Пакетированный чай тоже может быть нормальным. Просто он мельче порезан, из-за этого быстрее заваривается. А в остальном это все тот же чай, который несильно отличается от листового, — отметила эксперт.

При покупке чая в пакетиках лучше отдать предпочтение известным производителям и не приобретать самый дешевый, посоветовала диетолог.

Соломатина отметила, что особенно полезен для иммунитета ягодный чай.

— Чаи, в которые кладут сушеные ягоды, повышают иммунитет. Конечно, при сушке витамин C отчасти теряется, но не полностью. Поэтому такие чаи однозначно будут лучше, чем обычные ароматизированные, — подчеркнула врач.

Соломатина отметила, что недорогой чай с ароматизаторами нужно покупать с осторожностью. В таком чае действительно может чувствоваться заявленный вкус и запах, а вот витаминов в нем не будет, рассказала она.

Также эксперт подчеркнула, что неоспоримую пользу организму приносит чай с лимоном.

— Лимон тонизирует и отчасти защищает от вирусов и бактерий: когда понижается кислотность, человек легче заболевает. В частности, кислотность нарушается от стресса и плохой экологии, — рассказала Соломатина.

Она отметила, что не стоит добавлять лимон в горячий чай: он должен немного остыть. Лимон нужно класть вместе с корочкой, так как в белой мякоти под ней содержатся полезные вещества, подчеркнула диетолог.

При этом желательно отказаться от сочетания лимона и сахара, рекомендовала Соломатина.

— Сахар сводит на нет пользу лимона. Конечно, витамины останутся, но лучше пить чай с лимоном и без сахара, — посоветовала она.

Соломатина подчеркнула, что чай с сахаром вообще не стоит пить постоянно. Злоупотребление сладким чаем может привести к лишнему весу, диабету и другим патологиям, заключила диетолог.