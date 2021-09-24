Трихолог рассказала, как защитить волосы осенью

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Мягкие шампуни без жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ) помогут защитить волосы от ломкости, выпадения и сечения в осенний период, когда они подвержены воздействию перепада температуры. Кроме того, мыть волосы за один подход нужно дважды. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач — дерматолог-трихолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

Осенью на улице становится прохладно, ветрено, чаще всего влажность повышена. Дома же включают отопление. На этом фоне происходит пересушивание и обезвоживание кутикулы волоса.

— Поэтому наш уход будет заключаться в том, чтобы уплотнить, защитить волосы с помощью увлажнения. Должен быть соблюден баланс в питании, увлажнении и восстановлении волос. Это важно соблюдать именно осенью, когда волосы наиболее подвержены внешним факторам. При выборе шампуня следует выбирать мягкие средства. Обязательным условием для мягкого шампуня является сбалансированный уровень pH. Водный состав должен быть приближен к природному уровню кожи головы, — рассказала врач.

Кроме того, нужно избегать шампуней с жесткими поверхностно-активными веществами. Мыть волосы следует дважды за одну процедуру, что уже давно является неоспоримым фактом. При этом для кожи головы и для волос требуется использовать разные шампуни.

— Сначала на кожу головы наносится шампунь, а по всей длине волос наносится другой шампунь. Об этом более конкретно можно поговорить на приеме у врача-трихолога. При втором промывании проходимся по всему стержню волос. Дальше наносится любое средство по уходу за волосами, с использованием расчески. Даже профессиональные парикмахеры не всегда могут распределить равномерно по волосам увлажняющее средство по уходу за ними, потому для этого нужна расческа, — отметила Юцмюц.

После этого средство, например, бальзам, смывается. Если длина волос больше 15 сантиметров, то процедура повторяется. Затем наносится несмываемое средство. Обычно таковые создаются в виде спрея. Спрей поможет защитить волосы как от влажности, так и от сухости.

— В заключение кончики нужно покрыть маслом для волос. Вариантов сейчас очень много — от профессионального до масс-маркета. Каждый должен выбрать для себя, что больше подходит, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Если человека беспокоит выпадение волос, первым делом нужно посчитать количество выпавших. Менее 100 выпавших волос — норма. Чтобы облегчить себе задачу, можно в свободный день надевать дышащую шапочку, а в конце дня посчитать количество выпавших волос.

— Иногда, кажется, что выпало много волос, а при подсчете получается дневная норма, — заключила врач.