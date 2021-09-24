Сергей Собянин поздравил с днем рождения советскую поэтессу Ларису Рубальскую

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Мэр Москвы Сергей Собянин направил российской поэтессе Ларисе Рубальской поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Обращение главы города было опубликовано в пятницу, 24 сентября, на официальном сайте мэра Москвы.

— Ваша душевная поэзия завоевала миллионы поклонников. Песни на ваши замечательные стихи вошли в золотую коллекцию российской эстрады, — говорится в поздравлении.

Лариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года. В свое время поэтесса окончила Московский педагогический институт по специальности «Преподаватель русского языка и литературы». За свою карьеру она написала более 600 текстов для песен российских звезд. Ее стихи, наложенные на музыку, поют Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Малинин и многие другие.