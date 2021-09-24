Россиян предупредили о росте цен на минеральную воду

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Контроль за производством воды от скважины до прилавка, который могут ввести в скором времени, приведет к увеличению цен на минералку в магазинах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Чиновники планируют запустить аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), чтобы контролировать добычу и производство природной воды непосредственно от скважины. Это, по замыслу авторов инициативы, позволит пресечь поток фальсификата, написал РБК.

По словам Шапкина, нововведение приведет к подорожанию минеральной воды на полках в магазинах. Например, только марка, которая наносится на упаковку, стоит 50 копеек. Кроме того, производство по такой схеме требует программных установок, сканеров для оптовиков, для производителей, которые будут контролировать качество производства воды, а также для магазинов, в которых станет возможным считывать информацию о продукции.

— Все это не бесплатно. Все это будет за счет дополнительных наценок. Например, 50 копеек за марку у производителя на полках в магазинах превратятся в 2 рубля. Будет увеличение цен по цепочке: оптовая, розничная и так далее, — сказал Шапкин.

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.

Пока маркировка не затрагивает непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка ЕГАИС.