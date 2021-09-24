На нескольких улицах на востоке и в центре Москвы изменится схема проезда

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На некоторых улицах Восточного и Центрального административных округов ограничат движение. Такая необходимость вызвана проведением инженерных работ.

Во 2-м Хвостовом переулке ремонт будет состоять их четырех этапов. Первый пройдет в период с 1 октября по 15 ноября в около дома 8, строение 2. Второй этап состоится с 1 по 30 ноября, проезд будет ограничен от дома 10 до дома 12. Третий этап продлится с 10 по 30 ноября, в связи с этим одна полоса будет занята в районе дома 27 на улице Большая Якиманка.

Четвертый этап пройдет с 15 ноября по 15 декабря, ограничения движения введут на пересечении 2-го Хвостова переулка и Большой Якиманки.

В Хамовниках изменится схема проезда с 1 октября по 30 декабря. Будет частично занята одна полоса на двух участках улицы Волхонки и в Малом Знаменском переулке. На территории Измайлова для горожан введут временные ограничения в районе дома 22, корпус 1, в Измайловском проезде, они продлятся с 1 октября по 25 декабря. Там будет занята одна полоса, ликвидирована парковка.

Автолюбителям необходимо быть внимательнее и по возможности заранее планировать маршруты объезда, сообщает официальный сайт мэра Москвы.