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День кролика: столичные ветеринары рассказали, как ухаживать за ушастыми питомцами

Дарья Чентаева

Общество
День кролика: столичные ветеринары рассказали, как ухаживать за ушастыми питомцами
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Традиционно Международный день кролика отмечается 24 сентября. Праздник создали для того, чтобы привлечь внимание владельцев к теме защиты и правильного обращения с этими ушастыми питомцами.

Специалисты из столичного Комитета ветеринарии подготовили советы для тех, кто хочет завести кролика. На что обращать внимание при выборе питомца, как подготовить корм для его транспортировки из зоомагазина и следить за здоровьем ушастого. Специалисты из столичного Комитета ветеринарии подготовили советы для тех, кто хочет завести кролика.

Как утверждают ветврачи, кролик — это не только милое пушистое животное, но и большая ответственность. При выборе питомца необходимо убедиться в том, что кролик здоров. Животное должно быть активным, с хорошим аппетитом, без выделений из носа и глаз, с гладкой и блестящей шерстью.

Если вы хотите завести питомца дома, лучше выбирать небольших декоративных кроликов и приобретать их исключительно в зоомагазине. У такого кролика будут все необходимые документы. Кроме того, до продажи их осматривают ветеринары.

Перед тем как привезти кролика в квартиру, продумайте все до мелочей. Животному необходима просторная клетка, в которой должны быть зоны для сна, приема пищи, туалета и игр.

После переезда необходимо отвести своего нового друга на осмотр к ветеринару. Врач проверит текущее состояние здоровья и даст рекомендации. Также кролика нужно привить от миксоматоза и геморрагической болезни.

— Как и любого другого питомца, кролика надо приводить на диспансеризацию раз в год. Профилактические осмотры помогают выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить серьезные последствия. Раз в полгода надо проверять зубы кролика. У этих домашних животных они растут очень быстро. Обычно основным инструментом для стачивания зубов является сено. Дополнительно можно купить специальную деревянную игрушку — в зоомагазинах их очень много, — сообщила ветеринар-ратолог Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Татьяна Астапова.

Кормить питомца нужно специальным сухим кормом, в рационе у кролика обязательно должно быть сено.

— За день питомец должен съедать охапку сена, которая равна ему по размеру. В качестве лакомства ему можно давать морковку, огурцы, свеклу, тыкву и яблоки — выбирайте фрукты и овощи по вкусу своего домашнего любимца. Следите за тем, чтобы у кролика всегда был доступ к свежей воде, — добавила Татьяна Астапова.

Пушистые животные требуют особого ухода за шерстью. Короткошерстных кроликов можно вычесывать специальным гребнем, для длинношерстных потребуется еще и пуходерка, которая сможет расчесать колтуны. Причесывать питомца нужно несколько раз в неделю. Если вы не справляетесь с уходом самостоятельно, кролика можно отвести к специалисту по вычесыванию и стрижкам — грумеру.

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