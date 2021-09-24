Выставка «Переживание места» откроется в Москве

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Галерея современного искусства 30/7 29 сентября откроется в центре Москвы. Она находится в старом доме начала XIX века, у него много своего контекста, свои истории, архитектурные, эстетические особенности. Первой ее выставкой станет экспозиция «Переживание места», где представлены работы современных художников.

Посетители окажутся в атмосфере современного искусства, созданного Ладой Учаевой, Василисой Лебедевой, Марией Романовой, Настей Кузьминой, Надей Петровой, Светланой Холлис, Полиной Сурововой. Также на выставке представлены произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина. Пространство выставки будет поделено на восемь зон, где в каждой будет представлен один из художников.

— Вдохновением для выставки стала работа французского философа Гастона Башляра «Поэтика пространства», который описывал эстетические переживания, вызванные разными местами, например, в доме детства, — объяснила куратор галереи и выставки Елена Теплова.

Выставка открыта с 29 сентября по 7 ноября, сообщает пресс-служба галереи.