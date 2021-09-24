Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Более 80 процентов жителей России знают о переписи населения 2021 года

Дарья Чентаева

Общество
Более 80 процентов жителей России знают о переписи населения 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 80 процентов опрошенных жителей России знают о предстоящей в 2021 году переписи населения, 69 процентов респондентов хотят принять в ней участие. Такие результаты продемонстрировал сентябрьский опрос, проведенный с помощью исследовательской платформы Mail.Ru Group в социальных сетях, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

Точно знают о переписи 48 процентов жителей России, никогда не слышали — всего 13 процентов. И 63 процента из тех, кто знает о переписи, уведомлены еще и о том, что она начинается 15 октября.

69 процентов респондентов планируют участвовать в переписи, еще 19 процентов — не определились, только четыре процента не намерены принимать участие.

Более половины опрошенных хотят принять участие в переписи через госуслуги, 29 процентов будут ждать переписчика, 10 процентов опрошенных планируют приехать на стационарный участок МФЦ, сообщает РИАМО.

— Судя по данным, за 1,5 года информационной кампании мы видим рост желающих переписаться онлайн до 56 процентов — это интересный и даже уникальный исследовательский кейс, — отметила профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, главный редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» Ирина Скоробогатых.

Всероссийская перепись населения состоится с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.

Читайте также:
опрос гражданперепись населенияроссияне
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте