«Обычное явление»: в США объяснили военную напряженность в Черном море

Фото: Минобороны РФ

ВМФ России проводит широкомасштабные учения в Черном море на фоне «военной напряженности с Украиной», а в целом это «стало актуальным после Евромайдана» в 2014 году. Об этом заявил американский журналист Марк Эпископос в пятницу, 24 сентября.

— Этот последний раунд российских учений последовал сразу за ростом военной напряженности между Россией и Украиной. Известно, что 22–30 сентября Киев проводит комплекс широкомасштабных учений, получивших название «Совместные усилия — 2021», — рассказал он.

Украинские учения, по словам эксперта, будут проводиться на полигонах по всей стране, а также в Черном и Азовском морях. Они призваны «стать ответом» на совместные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021», уточнил Эпископос со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

В целом военная напряженность в Черном море стала обычным явлением после революции Евромайдана и воссоединения Крыма с Россией, добавил журналист. В этом году Москва уже «успела вступить в конфликт» с Великобританией, когда ее эсминец HMS Defender подошел к территориальным водам около побережья полуострова, напомнил он.

Крупные учения с боевой стрельбой Черноморский флот проводил и в апреле. Это фактически равносильно «запрету на транзит через часть прилегающей территории для обеспечения безопасного проведения учений», подчеркнул журналист.

Россия, по словам специалиста, в последние годы «последовательно наращивает Черноморский флот». Так, Москва пополнила его тремя модернизированными ракетными фрегатами типа «Адмирал Григорович». Кроме того, в составе флота находятся ракетный крейсер «Москва» и отряд дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Крым за тот же период укрепили «огромным» арсеналом эшелонированной системы ПВО и противоракетной обороны, уточнил журналист.

Полуострову удалось стать неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России, приводит слова Эпископоса издание The National Interest.