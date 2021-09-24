Аналитики назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат

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Подъема доходов стоит ждать специалистам, которые могут регулярно работать из дома, а также линейному персоналу в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и ретейле. Также на протяжении года стабильно растут зарплаты у стоматологов и IT-специалистов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в сервисе по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

— В Москве, как и в регионах, сегодня ощущается острая нехватка линейного персонала в тех сферах, которые ранее занимали мигранты. Это строительство, ретейл и гостинично-ресторанный бизнес. Мы прогнозируем, что для востребованных профессий, где наблюдается дефицит специалистов, ценник будет быстро расти, — сообщили в сервисе.

Также рост зарплат ожидается у специалистов, работающих удаленно. Например, у программистов и дизайнеров. При этом доходы работников из регионов будут сравнимы с зарплатами в столицах и даже начнут стремиться к мировым уровням. Это связано с исчезновением привязки к конкретному региону, объяснили аналитики.

По их данным, уверенный рост доходов наблюдается у стоматологов и IT-специалистов.

— В России за год рост средней зарплаты в сфере IT составил 11 процентов. У стоматологов за этот период средняя заработная плата увеличилась на 10 процентов, — сообщили аналитики.

Представителям других профессий не стоит ожидать значительного подъема доходов, уверены в сервисе. Оплата труда на других специальностях тоже может повышаться, однако ниже уровня инфляции.