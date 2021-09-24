Диетолог объяснила, почему некоторые люди не могут потолстеть

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Диетолог и нутрициолог Анна Антонова рассказала, почему некоторые люди никак не могут поправиться.

— Соотношение энергозатрат к энергопотреблению дает возможность держать вес в оптимальном значении. Как только калораж растет, человек набирает вес, а как только падает, человек теряет массу тела. И кажется, что это единственная причина. Но нет. Я предлагаю разобрать разные виды, — говорит эксперт в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч online».

Во-первых, по словам врача, нужно понять, какую пищу человек считает полезной, нет ли у него расстройств пищевого поведения. Во-вторых, человек должен осознавать, как работают его органы пищеварения.

— Если есть нарушения стула, болезненные ощущения в животе после приема пищи, то стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на то, почему человек никак не может набрать вес, — объясняет диетолог.

В открытом доступе есть голландский опросник пищевого поведения. Его можно бесплатно пройти и понять, нет ли у вас нарушений.

— Иногда мы сами не понимаем, что у нас есть установки, которые мешают правильно питаться. Нужно вести пищевой дневник неделю-две и проанализировать, где вы недоедаете, пропускаете ли приемы пищи и поймете количество порций. Последняя стадия — обращение к врачу. Назначить анализы могут в больнице, но и сам пациент может сдавать общий анализ крови, копрограмму, которая покажет, как пища переваривалась и усвоилась. Но терапию и правильное питание подобрать самостоятельно не получится, — говорит врач.

При наборе массы необходимо четко следить за тем, из чего состоит рацион, так как велик риск набрать не мышечную, а жировую массу.

Ранее диетолог рассказал, почему на правильном питании можно употреблять майонез.