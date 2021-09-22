Диетолог Ковальков объяснил, почему можно есть майонез при правильном питании

майонез

Диетолог и блогер Алексей Ковальков рассказал о том, почему майонез можно добавлять в пищу, не боясь за свою фигуру.

— Всех запугали этим майонезом. В него входят продукты, которые все едят. В него входят масло, хотите оливковое, хотите подсолнечное, яйца, горчица и немножко сахара. Сахар может отпугнуть, но его там минимальное количество. И это все делается в течение 5–7 секунд. Что в нем страшного? В нем на 20 процентов меньше жирности, чем в оливковом масле. Поэтому я могу заказать «Цезарь», где есть листья салата, и обмакивать их в такой соус, — рассказывает доктор в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Также доктор рассказал о том, какой завтрак, по его мнению, можно назвать идеальным. В него, главным образом, должен входить белок.

— Вы спали, ваш организм ночью ничего не получал. Мы не запрограммированы так, что днем мы живем, а ночью умираем. Нам нужны аминокислоты, и идеальным набором обладают куриные яйца. Вообще белок — это форма существования живых материй. Не нужно бояться холестерина.

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