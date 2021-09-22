Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

«Врачи в кавычках»: диетолог Ковальков рассказал, почему не стоит верить в Instagram-марафоны

Анна Михалюк

Общество
«Врачи в кавычках»: диетолог Ковальков рассказал, почему не стоит верить в Instagram-марафоны
Фото: Pixabay

Диетолог и блогер Алексей Ковальков рассказал, почему не стоит верить «марафонам питания», которые сейчас активно проводятся в соцсетях.

— Сейчас есть такая модная штука — нутрициология. Человек окончил какие-то двухнедельные курсы и мнит себя специалистом по питанию. Хотя диетолог и нутрициолог — это как небо и земля. Блогеры позиционируют себя как диетологи, хотя у нас по закону диетологом может быть только врач. Надо окончить институт, ординатуру, потом еще курсы по диетологии на протяжении 5–6 месяцев, — объясняет специалист в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Доктор рассказывает, что ему для подбора способа лечения и определения принципов питания для человека требуется около трех часов, а блогеры могут рекомендовать диету, даже не зная противопоказаний, имеющихся у участников.

— Человек теряет годы жизни, участвует в Instagram-марафонах вместо того, чтобы сходить к врачу, — говорит эксперт. — Люди в России страдают ожирением. Получается, что в каждом крупном городе нужно строить клинику. Ну это какие финансы? Поэтому проще их отдать на откуп «instagram-врачам», которые будут с пациентами заниматься разными марафонами… «Врачи» в кавычках, потому что ни один врач по соцсетям этим заниматься не будет — диплома лишат, слишком риск большой.

Ранее доктор Ковальков рассказал, как можно есть картошку и худеть.

Читайте также:
марафонДиетыИнтервью
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Все мнения
О проекте