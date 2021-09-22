«Врачи в кавычках»: диетолог Ковальков рассказал, почему не стоит верить в Instagram-марафоны

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Диетолог и блогер Алексей Ковальков рассказал, почему не стоит верить «марафонам питания», которые сейчас активно проводятся в соцсетях.

— Сейчас есть такая модная штука — нутрициология. Человек окончил какие-то двухнедельные курсы и мнит себя специалистом по питанию. Хотя диетолог и нутрициолог — это как небо и земля. Блогеры позиционируют себя как диетологи, хотя у нас по закону диетологом может быть только врач. Надо окончить институт, ординатуру, потом еще курсы по диетологии на протяжении 5–6 месяцев, — объясняет специалист в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Доктор рассказывает, что ему для подбора способа лечения и определения принципов питания для человека требуется около трех часов, а блогеры могут рекомендовать диету, даже не зная противопоказаний, имеющихся у участников.

— Человек теряет годы жизни, участвует в Instagram-марафонах вместо того, чтобы сходить к врачу, — говорит эксперт. — Люди в России страдают ожирением. Получается, что в каждом крупном городе нужно строить клинику. Ну это какие финансы? Поэтому проще их отдать на откуп «instagram-врачам», которые будут с пациентами заниматься разными марафонами… «Врачи» в кавычках, потому что ни один врач по соцсетям этим заниматься не будет — диплома лишат, слишком риск большой.

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