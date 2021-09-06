Диетолог объяснил, как есть картошку и худеть

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Доктор Алексей Ковальков назвал способ приготовления картошки, благодаря которому блюдо становится менее вредным.

Чтобы избавиться от крахмала, который вредит фигуре, картошку на ночь нужно положить в воду.

— Ее можно порезать и на ночь оставить в воде. Весь крахмал выйдет из нее на 80 процентов, и она становится безопасной. На следующий день картошку можно пожарить. Правда, в ней уже ничего нет: микроэлементы и витамины вышли в воду, но вкус-то будет! — рассказывает доктор в новом ролике на своем YouTube-канале.

Второй способ приготовления гарнира — варка.

— Сварите картошку, остудите воду и капните туда каплю йода. Вода посинеет, а это значит, что в ней есть крахмал, а в картошке уже нет, — объясняет специалист.

Ранее доктор Ковальков назвал блюдо, которое можно есть на ночь и худеть.