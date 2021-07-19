Ковальков объяснил, что нужно есть перед сном для похудения

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Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты можно есть вечером без вреда для фигуры. Доктор считает, что после 18:00 можно употреблять продукты, богатые белком.

— Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом. Это можно есть и прямо перед сном, — говорит врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Такое блюдо богато аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому мы худеем во сне.

— Поэтому есть перед сном не только можно, но и нужно, и чем раньше мы уходим на ночной сон, тем активнее организм сжигает за ночь до 150 граммов жировой ткани, — поясняет специалист.

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