Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ковальков объяснил, что нужно есть перед сном для похудения

Анна Михалюк

Общество
Ковальков объяснил, что нужно есть перед сном для похудения
Фото: Pixabay

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты можно есть вечером без вреда для фигуры. Доктор считает, что после 18:00 можно употреблять продукты, богатые белком.

— Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом. Это можно есть и прямо перед сном, — говорит врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Такое блюдо богато аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому мы худеем во сне.

— Поэтому есть перед сном не только можно, но и нужно, и чем раньше мы уходим на ночной сон, тем активнее организм сжигает за ночь до 150 граммов жировой ткани, — поясняет специалист.

Ранее эксперты назвали продукты, которые снижают давление и помогают бороться с ожирением.

Читайте также:
идеальная фигурадиеты и похудениекомментарии экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Все мнения
О проекте