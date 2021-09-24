Испания объявит остров Пальма зоной катастрофы

Фото: Скриншот видео YouTube / Антон Логвинов

Остров Пальма, где шестой день продолжается извержение вулкана, власти Испании объявят зоной катастрофы. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес.

— В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма, — сказал премьер, находящийся в настоящее время на острове, в специальном заявлении. Его транслировал телеканал 24 Horas.

В ближайшее время будет создана комиссия, куда войдут представители испанского правительства, правительств Канарских островов и Пальмы, отметил Санчес. План по восстановлению призывает «смягчить ущерб, наносимый ежедневно» жителям, особенно для тех, кто «потерял все».

Также в план входят долгосрочные меры: восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и «перезапуск плана развития туризма острова», потому что он «достоин, чтобы его посетить».

Вулкан извергается уже шестой день. За четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли. Лавой было уничтожено более 300 зданий, большинство — жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

Извержение вулкана на Пальме в последний раз происходило в 1971 году.