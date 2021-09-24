«Токсичность и агрессия»: врачи рассказали, какие болезни маскируются под плохой характер

Фото: pixabay.com

Агрессия и раздражительность не обязательно свидетельствуют о дурном характере, они также могут являться симптомами скрытого воспаления. Врачи рассказали, на какие болезни могут указывать раздражительность, плаксивость, лень и апатия.

Воспаление некоторых органов, например, легких или печени, проходит бессимптомно. Единственное, что может указывать на болезнь, — это повышенная утомляемость, ослабление самообладания, нетерпеливость, неусидчивость, нарушение сна. Человек долго не может концентрироваться на одной задаче и быстро устает. Это все происходит из-за отравления организма вредными веществами.

— Мы сейчас слышим, что все борются с депрессией направо и налево. Это серьезное заболевание, неврологическое заболевание, оно лечится медикаментами. Если у человека астенический синдром, они не помогут. Нужно ликвидировать причину, тогда психическое состояние улучшится, — рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Лень, апатия, раздражительность могут свидетельствовать об анемии — синдром, при котором нарушен синтез гемоглобина, вследствие чего возникает дефицит железа, сообщила врач общей практики Ирина Добрецова. Источником этого микроэлемента является пища с высоким содержанием белков. Также лень и апатия могут являться симптомами хронической надпочечниковой недостаточности, или гипокортицизма. Эта опасная патология приводит к расстройству водно-электролитного обмена и нарушению сердечной деятельности. Другие симптомы недуга — низкое артериальное давление и обострение хронических заболеваний.

Если спокойный человек без видимой причины стал раздражительным, возможно, у него недостаток магния. Это может произойти по двум причинам: недостаточное количество нужных продуктов в рационе и нарушение его всасываемости. В аптеках продаются БАДы, содержащие магний, но для приема необходимо проконсультироваться с врачом.

— Без детального обследования и выявления причины подобрать себе адекватную дозировку невозможно. Возможно, у пациента какая-то выявится проблема с кишечником или с желудком. В этом случае БАДы и корректировка питания не помогут. Нужно лечение у гастроэнтеролога, — отметила Ирина Добрецова, руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики.

Иногда любая маленькая мелочь может вызвать большие слезы. Если раньше у человека такой реакции не наблюдалось, ему необходимо сдать кровь на гормоны щитовидной железы. По словам доцента кафедры эндокринологии Первого МГМУ Олеся Гурова, при сниженной или повышенной функции щитовидки у человека могут проявляться плаксивость или частые перепады настроения.

Неполадки в работе сердечно-сосудистой системы также влияют на психику. У человека может резко ухудшиться память, когда в организме развивается атеросклероз, сообщил NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Эта патология может привести к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.

Когда память ухудшается у пожилого человека, это принято списывать на возраст. По словам врача, нередко такой симптом свидетельствует о скрытых патологиях сердечно-сосудистой системы. Нужно пройти обследование у кардиолога.

Нервным и злым человека делает синдром раздраженного кишечника — функциональное расстройство толстой кишки. При этом заболевании также отмечается нарушение стула, вздутие живота, боли, сообщает News.ru.