Вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в Ижевске

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Вертолет санитарной авиации, направлявшийся по маршруту Можга — Ижевск, совершил жесткую аварийную посадку. После инцидента региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, аварийная посадка произошла из-за нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Из-за этого вертолет приземлился на территории местной больницы и был частично поврежден.

Видео: t.me/rt_russian

В СК РФ добавили, что пилот и три пассажира получили несерьезные травмы.

— Следствие проводит необходимые проверки и экспертизы и устанавливает причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники опрашивают очевидцев и изучают документы, — заключили в пресс-службе ведомства.

В четверг, 23 сентября, вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе горы Острой. Он выполнял учебно-тренировочный полет.